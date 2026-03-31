В Троице-Сергиевой лавре утвержден предмет охраны ограды и башен Пафнутьева сада

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ограда с башнями и воротами Пафнутьева сада Троице-Сергиевой лавры, архитектор Латков, 1893-1898 годы" в Сергиевом Посаде.

Такое распоряжение опубликовано на сайте управления.

"Утверждение предмета охраны фиксирует все ценные элементы - от силуэта башен до кирпичного декора - и гарантирует их сохранение при любых реставрационных работах", - сообщило управление.

В предмет охраны включены историческое местоположение и роль ограды в структуре ансамбля Лавры и городской застройки, уникальная композиция: протяженные стены с восьмью башнями и тремя проездными воротами, характерные силуэты башен с шатрами, шпилями и флагштоками, архитектура конца XIX века - кирпичный декор, арки, пилястры, ложные бойницы, а также конструктивные особенности, планировочная структура и внутреннее устройство башен.

Пафнутьев сад - часть исторического ансамбля Троице-Сергиевой лавры. Его ограда - полноценное архитектурное сооружение с художественной ценностью, подчеркнули в ведомстве.

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры - единственный в Подмосковье объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.