Спектакль "Курьер" по повести Шахназарова получил премию "Гвоздь сезона"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спектакль "Курьер" по повести Карена Шахназарова Центра драматургии и режиссуры стал обладателем главной награды XXIV Московской театральной премии "Гвоздь сезона", церемония прошла в Театре имени Гоголя. Поставил спектакль режиссер Владимир Панков.

В 2026 году на главную награду претендовали шесть постановок: "Солнце Ландау" Театра имени Евгения Вахтангова, "Андре Шенье" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Аркадия" Театра "Мастерская Петра Фоменко", "В списках не значился" Театра Олега Табакова, "Петербург - Петроград - Ленинград" Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и "Курьер" Центра драматургии и режиссуры. Все они во время церемонии удостоились награды "Малый хрустальный гвоздь".

Перед началом церемонии глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил журналистам, что с 2027 года на премию смогут претендовать не только театры Москвы, но и Московской области.

Премия "Гвоздь сезона" была учреждена Союзом театральных деятелей в 2002 году и присуждается на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего театрального сезона в единственной номинации "Лучший спектакль - Гвоздь сезона". Награду получает спектакль в целом - как результат работы всего творческого коллектива театра.