Выставка к 70-летию "Современника" открылась в музее-мастерской Боровского

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей совместно с московским театром "Современник" представил выставочный проект "Художники эпохи "Современника"", приуроченный к 70-летию театра, экспозиция открылась в Музее-мастерской Давида Боровского.

"Выставка Бахрушинского музея "Художники эпохи "Современника"" рассказывает историю театра через имена и работы художников, создававших его визуальный образ на протяжении 70 лет. Многие материалы экспозиции ранее не были представлены широкой публике, поэтому проект станет первым масштабным музейным представлением художественного наследия "Современника"", — сообщила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

Как отметил художественный руководитель театра "Современник", председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, "выставка в пространстве мастерской Давида Боровского — художника, тесно связанного с театром, — объединяет имена Мессерера, Кочергина, Бархина и других мастеров, сформировавших его визуальный образ. Здесь можно увидеть, как из эскиза и макета рождался сценический мир, который определяет лицо "Современника" на протяжении десятилетий".

Экспозиция объединила более 170 экспонатов: макеты декораций, эскизы костюмов и сценографии из фондов Бахрушинского театрального музея, архива театра "Современник", частных коллекций, собрания Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Пространство выставочного зала организовано в виде колоннады, напоминающей ротонду у входа в театр "Современник".

Экспозиция выстроена как визуальная хроника театра — от первых постановок конца 1950-х годов до спектаклей юбилейного сезона 2025–2026. На выставке представлены работы мастеров, сформировавших художественный облик "Современника": Льва Батурина, Дмитрия Лазарева, Петра Кириллова, Валерия Доррера, Бориса Мессерера, Иосифа Сумбаташвили, Ольги Твардовской, Владимира Макушенко, Виктора Шилькрота, Владимира Арефьева.

Отдельный раздел посвящен Боровскому, начавшему сотрудничество с "Современником" в 1971 году со спектакля "Валентин и Валентина". В экспозиции представлены макеты декораций Боровского, эскизы костюмов и архивные материалы к знаковым постановкам, в том числе к спектаклям "Плаха" и "Аномалия".

Посетители также увидят работы Эдуарда Кочергина — одного из крупнейших отечественных театральных художников, специально к выставке Бахрушинский музей приобрёл несколько его произведений: макет декорации и эскизы к спектаклю "Генрих IV" Луиджи Пиранделло, поставленному в "Современнике" в 1978 году Лилией Толмачёвой. Ранее работы находились в мастерской художника и не были представлены широкому зрителю. Дополняют экспозицию работы Сергея Бархина: эскизы декораций и костюмов к спектаклю "Чайка" в постановке Олега Ефремова и макет к спектаклю "Кто боится Вирджинии Вулф?" Валерия Фокина. Над оформлением постановки Фокина Бархин работал в сотрудничестве с Вячеславом Зайцевым, чьи эскизы костюмов также представлены на выставке. Отдельный блок выставки посвящён сценографии XXI века. Он включает работы Владимира Арефьева, Виктора Шилькрота, а также Евгении Шутиной и Марии Боровской.

Выставка будет открыта для посетителей с 9 апреля по 6 сентября.

История театра "Современник" началась в ночь с 15 на 16 апреля 1956 года, когда на учебной сцене Школы-студии МХАТ состоялась премьера спектакля "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова. Это событие стало отправной точкой для создания Студии молодых актёров — будущего театра "Современник", который вскоре закрепил за собой статус одной из ведущих драматических сцен страны.

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

 Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

Фильмы из Италии, Испании, Южной Кореи и Ирана вошли в основной конкурс ММКФ

Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

 Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

 Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

"Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

 "Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

Назначены новые руководители "РОСИЗО" и музея-заповедника "Архангельское"

"Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

 "Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

Умерла актриса Людмила Аринина

 Умерла актриса Людмила Аринина

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });