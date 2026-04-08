Выставка к 70-летию "Современника" открылась в музее-мастерской Боровского

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей совместно с московским театром "Современник" представил выставочный проект "Художники эпохи "Современника"", приуроченный к 70-летию театра, экспозиция открылась в Музее-мастерской Давида Боровского.

"Выставка Бахрушинского музея "Художники эпохи "Современника"" рассказывает историю театра через имена и работы художников, создававших его визуальный образ на протяжении 70 лет. Многие материалы экспозиции ранее не были представлены широкой публике, поэтому проект станет первым масштабным музейным представлением художественного наследия "Современника"", — сообщила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

Как отметил художественный руководитель театра "Современник", председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, "выставка в пространстве мастерской Давида Боровского — художника, тесно связанного с театром, — объединяет имена Мессерера, Кочергина, Бархина и других мастеров, сформировавших его визуальный образ. Здесь можно увидеть, как из эскиза и макета рождался сценический мир, который определяет лицо "Современника" на протяжении десятилетий".

Экспозиция объединила более 170 экспонатов: макеты декораций, эскизы костюмов и сценографии из фондов Бахрушинского театрального музея, архива театра "Современник", частных коллекций, собрания Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Пространство выставочного зала организовано в виде колоннады, напоминающей ротонду у входа в театр "Современник".

Экспозиция выстроена как визуальная хроника театра — от первых постановок конца 1950-х годов до спектаклей юбилейного сезона 2025–2026. На выставке представлены работы мастеров, сформировавших художественный облик "Современника": Льва Батурина, Дмитрия Лазарева, Петра Кириллова, Валерия Доррера, Бориса Мессерера, Иосифа Сумбаташвили, Ольги Твардовской, Владимира Макушенко, Виктора Шилькрота, Владимира Арефьева.

Отдельный раздел посвящен Боровскому, начавшему сотрудничество с "Современником" в 1971 году со спектакля "Валентин и Валентина". В экспозиции представлены макеты декораций Боровского, эскизы костюмов и архивные материалы к знаковым постановкам, в том числе к спектаклям "Плаха" и "Аномалия".

Посетители также увидят работы Эдуарда Кочергина — одного из крупнейших отечественных театральных художников, специально к выставке Бахрушинский музей приобрёл несколько его произведений: макет декорации и эскизы к спектаклю "Генрих IV" Луиджи Пиранделло, поставленному в "Современнике" в 1978 году Лилией Толмачёвой. Ранее работы находились в мастерской художника и не были представлены широкому зрителю. Дополняют экспозицию работы Сергея Бархина: эскизы декораций и костюмов к спектаклю "Чайка" в постановке Олега Ефремова и макет к спектаклю "Кто боится Вирджинии Вулф?" Валерия Фокина. Над оформлением постановки Фокина Бархин работал в сотрудничестве с Вячеславом Зайцевым, чьи эскизы костюмов также представлены на выставке. Отдельный блок выставки посвящён сценографии XXI века. Он включает работы Владимира Арефьева, Виктора Шилькрота, а также Евгении Шутиной и Марии Боровской.

Выставка будет открыта для посетителей с 9 апреля по 6 сентября.

История театра "Современник" началась в ночь с 15 на 16 апреля 1956 года, когда на учебной сцене Школы-студии МХАТ состоялась премьера спектакля "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова. Это событие стало отправной точкой для создания Студии молодых актёров — будущего театра "Современник", который вскоре закрепил за собой статус одной из ведущих драматических сцен страны.