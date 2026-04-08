Минкультуры предложило 10 приоритетных тем для господдержки кинопроизводства в 2026 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Утвердить приоритетные темы господдержки отечественного кинопроизводства в 2026 году предложило Минкультуры РФ.

Соответствующий проект приказа ведомства "Об утверждении приоритетных тем государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов в 2026 году" опубликован на сайте проектов нормативных актов в среду.

Всего ведомство предлагает 10 приоритетных тем. Первая посвящена культуре России, вторая - историческому просвещению. Третья тема звучит как "Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации", четвертая называется "Кинолетопись" и посвящена развитию, культуре и традициям регионов России. Пятая тема посвящена героизму и самоотверженности воинов, роли казачества в ходе специальной военной операции, миротворческой миссии России. В ней же для приоритетной поддержки обозначены подтемы: "Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения. Мужество и отвага военнослужащих КНДР при освобождении Курской области".

Шестая тема приоритетной господдержки кинопроизводства посвящена внешнеполитическим победам России и успехам российской внешней разведки, защите соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству.

Седьмая тема посвящена десятилетию детства, семье и детям, восьмая – школе и институту как важным этапам адаптации в социуме, а также роли педагогов и наставников в формировании личности. Девятая тема называется "Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями", десятая посвящена экранизации произведений русской классической литературы, показу образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации.