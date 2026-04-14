"Берлинский герой" станет фильмом закрытия 48-го ММКФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фильм немецкого режиссера Вольфганга Беккера "Берлинский герой" станет фильмом закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), картина является последней работой режиссера.

Премьерный показ "Берлинского героя" состоится 23 апреля

В центре сюжета - Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Хартунг якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР.

Получив щедрый гонорар, Хартунг подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения - и Хартунг готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное - любовь и уважение близких.

В немецкий прокат "Берлинский герой" вышел 12 декабря 2025 года, в первую годовщину со дня смерти режиссера картины.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году смотр пройдет с 16 по 23 апреля.