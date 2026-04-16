Часть праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Часть праха народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой и народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе Большого театра.

По данным СМИ, часть праха была развеяна над Окой.

Плисецкая ушла из жизни незадолго до своего 90-летия 2 мая 2015 года в Германии. Ее супруг - Щедрин - скончался 29 августа 2025 года на 93-м году жизни также в Германии.

Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Окончив Московское хореографическое училище в 1943 году, Плисецкая была принята в труппу Большого театра. С 1960 года народная артистка СССР становится примой балета Большого театра.

Одни из наиболее известных партий балерины: Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Раймонда в одноимённом балете Глазунова, Хозяйка медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева и Кармен в "Кармен-сиюте".

Плисецкая удостоена множества наград и премий, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор, пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

Среди его сочинений балеты "Конёк-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой"; оперы "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник", "Боярыня Морозова", "Левша" и многие другие произведения.

Щедрин и Плисецкая были женаты с 1958 года.

Большой театр Новодевичье кладбище Родион Щедрин Майя Плисецкая
Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

Россия и Сирия возобновили контакты по реставрации Пальмиры

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

Новый роман Виктора Пелевина выйдет в России 23 апреля

Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

"Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

