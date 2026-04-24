Третьяковская галерея изменит режим работы с 1 мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея с 1 мая изменит часы работы Исторического здания, Корпуса на Кадашевской набережной, Инженерного корпуса и Новой Третьяковки со вторника по воскресенье, теперь музей можно будет посетить до 21:00.

Сейчас Историческое здание галереи, Корпус на Кадашевской набережной и Третьяковка на Крымском валу в воскресенье, вторник и среду работали до 18:00. Понедельник остается выходным днём.

На майские праздники экспозиции и выставки, общественные пространства - кафе, кофепоинты и сувенирные магазины - в Историческом здании, Корпусе на Кадашёвской набережной, Инженерном корпусе и Третьяковской галерее на Крымском валу будут открыты для посещения 30 апреля - 3 мая и 5 - 10 мая - с 10:00 до 21:00. 11 мая - с 10:00 до 18:00. 4 мая - выходной день.