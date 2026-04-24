Главные шедевры Ивана Шишкина представили в Русском музее

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Выставка произведений Ивана Шишкина открывается в Русском музее, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

В экспозиции представлено около 140 работ художника из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Национального художественного музея Беларуси и других. Это живописные полотна, в том числе "Утро в сосновом лесу", "Корабельная роща", "Зима", а также гравюры и рисунки.

Экспозиция выстроена как последовательный рассказ о творческом пути мастера: раскрываются этапы формирования его художественного языка, уделяется внимание основным образам в его работах - прежде всего русскому лесу.

"Конечно, Шишкин - фигура монументальная. И показываем мы самого разного Ивана Ивановича, от его действительно монументальных полотен до совершенно небольших, казалось бы, работ. Но гениально абсолютно все, что отобрано на эту выставку, которую мы называем одной из главных в этом году, безусловно, ретропективной монографии великого художника", - подчеркнула гендиректор Русского музея Алла Манилова.

К выставке отреставрированы две оригинальные большемерные рамы для картин "Дубы" и "Корабельная роща", а также этюд "Сосна на скале" - самое раннее живописное произведение Шишкина в собрании Русского музея.

Выставку можно будет увидеть до 9 ноября.

Русский музей Санкт-Петербург Иван Шишкин
Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby's за $96 тыс.

Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"

