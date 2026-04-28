Экспонаты не пострадали при локальной протечке в одном из залов Пушкинского музея

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Локальная протечка зафиксирована в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, последствия устранены, экспонаты не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в музее.

"В одном из залов музея зафиксирована локальная протечка, вызванная аномальными погодными условиями. Ситуация оперативно взята под контроль: специалисты технических служб музея незамедлительно провели необходимые работы, последствия устранены. Повреждений экспонатов нет - все они находятся в безопасности и под постоянным контролем хранителей", - сообщили в музее.

Там отметили, что музей работает в штатном режиме.

Пушкинский музей
