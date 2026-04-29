Встреча "Всемирная отзывчивость русской культуры" пройдет в Московском доме Достоевского

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Творческая встреча "Всемирная отзывчивость русской культуры", в рамках которой пройдут выступления известных деятелей культуры и общественно значимых лиц, пройдет в Московском доме Достоевского 30 апреля.

Мероприятие в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля начнется в 18:00, на нем также состоится презентация главных публикаций журнала "Международный диалог".

В рамках тематического вечера состоится концерт, участники которого, как отметили организаторы, безвозмездно поддерживают общественную инициативу "Русская культура – без границ". Среди них - участница всероссийского телевизионного проекта "Вундеркинд" в двух номинациях "Скрипка" и "Балет", солистка "Мастерской Скрипичного Искусства", стипендиат Фонда "Новые имена" Анастасия Белугина (скрипка), приглашенная солистка Мариинского театра, лауреат международных и всероссийских конкурсов Пелагея Куренная (сопрано), победитель "Monte-Carlo Piano-Masters", лауреат Международного конкурса имени Королевы Елизаветы, композитор, чьи произведения исполняются во всех уголках света музыкантами разных поколений, а королевские семьи Европы заказывают ему сочинения для своих частных музыкальных коллекций Владимир Свердлов-Ашкенази (пианист и композитор), певец, основная сфера музыкальной деятельности которого – западная духовная музыка, Александр Юденков (тенор), преподаватель и концертмейстер в Московской Государственной консерватории имени Чайковского и в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Людмила Духан (фортепиано).

В программе прозвучат произведения Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, ФранцаЛегара и владимира Свердлова-Ашкенази. Ведущей и автором концепции стала Наталия Хольцмюллер (Австрия).

Участниками встречу, как ожидается, станут руководитель музейного центра "Московский дом Достоевского", заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Павел Фокин, Ректор Московской консерватории, профессор Александр Сергеевич Соколов, Президент Национального Свиридовского фонда Андрей Чеснов, Председатель ДОСААФ России Денис Добряков, руководитель Пресс-центра ТПП РФ Александр Шкирандо, Генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов, Первый заместитель постоянного представителя Республики Крым Михаил Соломенцев, Народный художник РФ Никас Сафронов, инициатор создания Форпост - центра социальной и духовной адаптации к мирной жизни Радик Гафуров, художник Петр Григорьев.