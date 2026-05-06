В Михайловском открыли выставку-рецепт

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В читальном зале научной библиотеки Государственного музея-заповедника Пушкина "Михайловское" открыли выставку-рецепт "О вкусах не спорят", сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозиции - книги с рецептами разных блюд, как соотносимых с аппетитами пушкинских героев, так и других, например, из традиционных кухонь народов нашей страны (по случаю Года единства народов России). Авторы экспозиции отталкивались от трапез, описанных в стихах и прозе Пушкина.

"У Александра Сергеевича, конечно, не так много эпизодов, связанных с застольем: бóльшую часть внимания он уделял другим сторонам жизни своих героев. Но отражения материального духа эпохи Пушкин, как блёстки, гениально разбросал в своих повестях, поэмах, романах, - отметила руководитель библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева.

Описания парадных обедов и скромных трапез, гостевых угощений - эти штрихи позволяют почувствовать атмосферу того или иного времени не хуже любых "больших сюжетов", считает она. Она напомнила, что сам Пушкин любил простую домашнюю выпечку - пироги, пирожки, сдобу, - и сохранял эту привязанность на протяжении всей жизни.

Выставка-рецепт "О вкусах не спорят" будет открыта в течение четырех дней: с 6 по 8 и 10 мая, посещение - свободное.