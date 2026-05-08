Мишустин утвердил состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) на ближайшие три года, он не изменен.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Согласно документу, в состав совета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, президент Сбербанка Герман Греф, глава Минцифры Максут Шадаев и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Согласно данным, опубликованным на сайте Фонда кино, состав совета не изменился.

Также премьер-министр подписал постановление о внесении изменений в документ "О Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии".

Документом определяется, что теперь совет может принимать план своей деятельности путем проведения заочного голосования. План будет принят, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета.