Минкультуры планирует поддержать в этом году не менее 140 российских фильмов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ планирует поддержать в этом году не менее 140 отечественных кинокартин против 154 поддержанных в прошлом, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"В 2025 году было поддержано производство 154 кинокартин: 50 - игровых фильмов, 63 - неигровых и 41 анимационная работа. В прошлом году общие сборы российского проката достигли 50,7 млрд руб. Десять отечественных картин преодолели порог в миллиард рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее 140 отечественным кинофильмам", - сказала Любимова во вторник на коллегии министерства, посвященной итогам 2025 года.

Она отметила, что развитию кинематографа министерством уделяется особое внимание.

"Мы на регулярной основе проводим отборы на поддержку производства игрового авторского кино, фильмов для детей и юношества, документального кино и анимации. Важно, что все подаваемые проекты должны соответствовать приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства на соответствующий год, утверждаемым министерством культуры, а также целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей", - сказала глава Минкультуры.

Любимова напомнила, что "по инициативе министерства культуры в 2024 году Фондом кино открыты центры развития документального кино "Форпост"".

"Их целью является возрождение лучших традиций отечественного документального кинематографа, а также создание военно-патриотических лент на тему СВО. Ежегодно при поддержке центров "Форпост" будет создаваться 20 документальных фильмов и проводиться обучение 500 учеников", - сказала Любимова.

Она уточнила, что в прошлом году центры провели девять серий мастер-классов для более чем 90 документалистов.

"В настоящее время уже ведутся работы по созданию центра документального кино "Форпост" в Севастополе на базе имущественного музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Также напомню, что такие центры уже открыты и в ЛНР, и в ДНР, и в Запорожье", - сказала Любимова.