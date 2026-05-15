Дни культуры Ирана пройдут в России в 2026 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Дни культуры Ирана в России планируется провести в этом году, сообщили в Минкультуры РФ.

"В Москве прошел специальный показ иранского художественного фильма "Воин от Бога", а летом в Тегеране состоится ответный показ российского фильма "Малыш". В текущем году иранские партнеры планируют проведение ответных Дней культуры Ирана в России", - сообщили в пресс-службе ведомства по итогам состоявшейся в Казани встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с главой Организации по исламской культуре и связям Ирана Мохаммадом Мехди Иманипуром.

Министр в ходе встречи отметила, что "российско-иранские отношения продолжают развиваться и укрепляться, как на двустороннем, так и на международном треках".

Также Любимова встретилась с министром культуры и туризма Йемена Мути Ахмедом Дамажем, стороны обсудили совместную работу в музейной сфере.

"Государственный Эрмитаж и Государственный музей Востока в рамках проводимой под эгидой ЮНЕСКО кампании в поддержку Йемена в 2016 и 2017 годах представили на своих площадках самобытные предметы этнографии и продукцию традиционных ремесел. Проекты нашли отклик у посетителей. Российская сторона выразила готовность на возобновление работы в данном направлении", - сообщили в ведомстве.

Минкультуры РФ Иран
