Прощание с писательницей Зоей Богуславской пройдет 2 июня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прощание с писательницей, вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской проедет 2 июня, её похоронят на Новодевичьем кладбище, говорится в сообщении центра Вознесенского.

"Прощание с Зоей Богуславской пройдет в Центре Вознесенского 2 июня с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Большая Ордынка, 46, стр. 3", - заявили в центре.

Похороны состоятся в 16:00 на Новодевичьем кладбище, добавили там.

Богуславская умерла утром 14 мая на 103-м году жизни.

Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в 1952 году - аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Является автором ряда культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019), почётный член Российской академии художеств.

В 2025 году стала победителем национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".

В браке с Вознесенским она прожила 46 лет - с 1964 по 2010 год. Является основателем Фонда Андрея Вознесенского и центра его имени.

"Героиня советской официальной культуры, писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "За заслуги в культуре и искусстве" (2024 г.), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства", - говорилось в сообщении центра Вознесенского.

Москва Новодевичье кладбище Зоя Богуславская Андрей Вознесенский
