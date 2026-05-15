Поиск

Назначен новый худрук Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем - директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева назначен народный артист Российской Федерации Александр Тихонов, а занимавшая пост руководителя ансамбля с 2011 года Елена Щербакова станет президентом ансамбля, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Елена Щербакова переходит на почетную должность президента ансамбля. На новом посту она продолжит активно участвовать в жизни ансамбля, в разработке репертуара и концертных программ, а также в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития коллектива", - сообщила глава Минкультуры.

Она напомнила, что Тихонов с четырех лет занимается хореографией, в 1993-1998 годах он обучался в Московской государственной академии хореографии, а в 1998 году поступил в училище при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. С 2000 года он артист ансамбля.

Ольга Любимова Минкультуры Александр Тихонов Елена Щербакова Ансамбль Моисеева Игорь Моисеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов