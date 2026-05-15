Назначен новый худрук Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем - директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева назначен народный артист Российской Федерации Александр Тихонов, а занимавшая пост руководителя ансамбля с 2011 года Елена Щербакова станет президентом ансамбля, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Елена Щербакова переходит на почетную должность президента ансамбля. На новом посту она продолжит активно участвовать в жизни ансамбля, в разработке репертуара и концертных программ, а также в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития коллектива", - сообщила глава Минкультуры.

Она напомнила, что Тихонов с четырех лет занимается хореографией, в 1993-1998 годах он обучался в Московской государственной академии хореографии, а в 1998 году поступил в училище при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. С 2000 года он артист ансамбля.