В Эрмитаже задержан посетитель, севший на императорский трон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, усевшегося в Эрмитаже на Большой императорский трон, сообщила пресс-служба управления ведомства по Петербургу и Ленобласти в воскресенье.

По ее информации, 45-летний местный житель зашел за веревочное ограждение в Георгиевском зале Зимнего дворца и сел на Большой императорский трон.

"При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление", - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Нарушителя доставили в полицию.

В Эрмитаже назвали инцидент "вооруженной провокацией", сообщив, что у мужчины при задержании изъят нож.

"Накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения, в Эрмитаже пресечена вооруженная провокация. В Георгиевском зале Зимнего дворца посетитель зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать текст. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно", - говорится в заявлении пресс-службы музея.

Там уточнили, что при задержании у мужчины изъяли нож-танто, который был спрятан в обуви.

Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал.

Специалисты оценят состояние тронного кресла и скамейки к нему.

Большой императорский трон был изготовлен в 1731 году по заказу императрицы Анны Иоанновны.

В марте этого года Калининский районный суд Петербурга взыскал более 800 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон магистра Мальтийского ордена и повредил его.