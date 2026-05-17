Поиск

В Эрмитаже задержан посетитель, севший на императорский трон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, усевшегося в Эрмитаже на Большой императорский трон, сообщила пресс-служба управления ведомства по Петербургу и Ленобласти в воскресенье.

По ее информации, 45-летний местный житель зашел за веревочное ограждение в Георгиевском зале Зимнего дворца и сел на Большой императорский трон.

"При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление", - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Нарушителя доставили в полицию.

В Эрмитаже назвали инцидент "вооруженной провокацией", сообщив, что у мужчины при задержании изъят нож.

"Накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения, в Эрмитаже пресечена вооруженная провокация. В Георгиевском зале Зимнего дворца посетитель зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать текст. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно", - говорится в заявлении пресс-службы музея.

Там уточнили, что при задержании у мужчины изъяли нож-танто, который был спрятан в обуви.

Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал.

Специалисты оценят состояние тронного кресла и скамейки к нему.

Большой императорский трон был изготовлен в 1731 году по заказу императрицы Анны Иоанновны.

В марте этого года Калининский районный суд Петербурга взыскал более 800 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон магистра Мальтийского ордена и повредил его.

Петербург Эрмитаж Большой императорский трон Анна Иоанновна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2215 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов