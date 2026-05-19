Россия и Китай проведут обменные фестивали кино летом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Обменные фестивали кино между Россией и Китаем состоятся летом этого года, в июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке представят новинки китайского кино, а в августе города Китая посетит очередной российский кинофестиваль, сообщили в Минкультуры РФ.

"Поговорили про обменные фестивали кино. В июне Китайский киноархив представит в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке новинки из КНР. В августе "Роскино" организует в городах Китая российский кинофестиваль", - сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем канале в Мах по итогам встречи с заместителем заведующего Отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику.

Как уточнили в пресс-службе Минкульутры РФ, стороны также обсудили результаты взаимодействия между Россией и Китаем в сфере кинематографии.

"Потенциал обменов в сфере кинематографии между нашими странами неисчерпаем и системная совместная работа способствует достижению самых высоких результатов. Помимо совместного кинопроизводства, хотелось бы отметить определенный прогресс в российско-китайском фестивальном движении, как в двустороннем формате, так и на площадках знаковых международных кинофестивалей и кинопремий", - отметила Любимова.

Глава ведомства добавила, что одним из ключевых шагов прошедших "перекрестных" Годов культуры России и Китая стало подписание межведомственного Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года в мае прошлого года на саммите в Москве.