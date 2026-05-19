Выставка о Вере Мухиной открылась в Историческом музее

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Выставка "Вера Мухина. Навстречу ветру", посвященная скульптору и рассказывающая о ее наследии и творческом методе, открылась в Государственном историческом музее, среди экспонатов выставки - бронзовый эскиз "Рабочего и колхозницы".

Генеральный директор РОСИЗО Георгий Москвичев, музея, совместно с которым была подготовлена выставка, отметил, что программные работы Мухиной "широко узнаваемы как в нашей стране, так и во всем мире, их символическое значение со временем лишь усиливается".

Как отметили организаторы, место проведения выставочного проекта было выбрано неслучайно. Экспозиция открылась в здании Выставочного комплекса Исторического музея в год 100-летия первой выставки Общества русских скульпторов, также проходившей в залах ГИМ. В 1926 году здесь были представлены два произведения Веры Мухиной: деревянная скульптура "Юлия" и гипсовая фигура "Пламя революции". Век спустя обе работы вернулись на место "творческого дебюта" скульптора, войдя в состав новой выставки.

В числе ключевых экспонатов – бронзовый эскиз скульптурной группы "Рабочий и колхозница" и скульптура "Пламя революции". Посетители увидят и другие работы Мухиной разных лет из фондов РОСИЗО, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современной истории России, Музея архитектуры и других музеев и архивов. Это портреты современников скульптора, эскизы неосуществленных монументов, театральные работы, художественное стекло, оригинальные документы и другие материалы, демонстрирующие многообразие жанров и материалов, с которыми работала Мухина.

Еще одним важным акцентом экспозиции стала работа Веры Мухиной "Ветер". К ней отсылает и название выставки, подчеркивая и динамизм работ скульптора, и драматизм ее творческой судьбы.

Залы выставки отражают этапы творческого пути мастера и главные темы в ее искусстве. Так, первый зал посвящен ее ранним работам, второй – рассказывает о героических образах, например, в работе "Партизанка", и о героях эпохи, запечатленных Мухиной – ученых, строителях, врачах. Третий раскрывает лирику в искусстве Веры Мухиной на примерах произведений, в которых автор воспела хрупкую красоту. В этом зале представлено художественное стекло, созданное по эскизам скульптора. Отдельное внимание также уделено аллегорическим работам Мухиной. Им посвящен завершающий зал экспозиции.

Дополняет выставку редкая фотохроника. Это кадры советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года, сделанные французскими фотографами и ранее не демонстрировавшиеся широкой публике.

Выставка продлится до 17 августа.