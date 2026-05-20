Поиск

Бахрушинский музей открыл "Новый музей театра" в Санкт-Петербурге

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл новую постоянную экспозицию в пространстве Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени Брянцева.

"Бахрушинский музей продолжает расширять географию одной из своих ключевых инициатив. Для нас важно, что в 2026 году их стало восемь — к проекту присоединился Театр юных зрителей имени Брянцева. Будучи одним из крупнейших театральных музеев в мире, мы стремимся создавать живые музейные пространства, в которых история театра становится актуальной и доступной для самой широкой аудитории, в том числе и для детей. Уверена, что Новый музей ТЮЗа имени Брянцева станет важным просветительским центром и точкой притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга", — сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

Федеральная программа "Новый музей театра" реализуется музеем с 2023 года. Ее цель — создание современных музейных пространств в действующих театрах России и русского зарубежья. Новая экспозиция знакомит посетителей с процессом становления отечественной школы театра для детей и юношества, творческими принципами Брянцева и людьми, сформировавшими художественный облик ТЮЗа – уникального культурного и педагогического феномена. В новом музейном пространстве представлены более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания Театра юных зрителей имени Брянцева: сценические костюмы, макеты декораций, афиши, программы, архивные документы и фотоматериалы.

Центральным художественным образом экспозиции стал спектакль "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова. В новом выставочном пространстве представлено шесть тематических разделов, которые последовательно рассказывают об истории и формировании ТЮЗа. Первый раздел посвящен становлению театра в 1920–1930-е годы и выстраивается вокруг фигуры Александра Брянцева и его единомышленников — Самуила Маршака, Владимира Бейера, Николая Стрельникова. Отдельный раздел посвящен работе ТЮЗа в годы Великой Отечественной войны. Последний раздел экспозиции показывает ТЮЗ в настоящее время: театр продолжает работать с детьми, подростками, молодежью и взрослым зрителем, приглашает молодых режиссеров, развивает лаборатории и фестивальные инициативы, среди которых первый международный детский фестиваль "Б"АRТ"О" и драматургическая лаборатория "ПЬесочница".

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

 "Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

"Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

 "Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце

 Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце

Выставка искусства Омана открылась в Третьяковской галерее

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2260 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9500 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов