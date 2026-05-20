Бахрушинский музей открыл "Новый музей театра" в Санкт-Петербурге

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл новую постоянную экспозицию в пространстве Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени Брянцева.

"Бахрушинский музей продолжает расширять географию одной из своих ключевых инициатив. Для нас важно, что в 2026 году их стало восемь — к проекту присоединился Театр юных зрителей имени Брянцева. Будучи одним из крупнейших театральных музеев в мире, мы стремимся создавать живые музейные пространства, в которых история театра становится актуальной и доступной для самой широкой аудитории, в том числе и для детей. Уверена, что Новый музей ТЮЗа имени Брянцева станет важным просветительским центром и точкой притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга", — сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

Федеральная программа "Новый музей театра" реализуется музеем с 2023 года. Ее цель — создание современных музейных пространств в действующих театрах России и русского зарубежья. Новая экспозиция знакомит посетителей с процессом становления отечественной школы театра для детей и юношества, творческими принципами Брянцева и людьми, сформировавшими художественный облик ТЮЗа – уникального культурного и педагогического феномена. В новом музейном пространстве представлены более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания Театра юных зрителей имени Брянцева: сценические костюмы, макеты декораций, афиши, программы, архивные документы и фотоматериалы.

Центральным художественным образом экспозиции стал спектакль "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова. В новом выставочном пространстве представлено шесть тематических разделов, которые последовательно рассказывают об истории и формировании ТЮЗа. Первый раздел посвящен становлению театра в 1920–1930-е годы и выстраивается вокруг фигуры Александра Брянцева и его единомышленников — Самуила Маршака, Владимира Бейера, Николая Стрельникова. Отдельный раздел посвящен работе ТЮЗа в годы Великой Отечественной войны. Последний раздел экспозиции показывает ТЮЗ в настоящее время: театр продолжает работать с детьми, подростками, молодежью и взрослым зрителем, приглашает молодых режиссеров, развивает лаборатории и фестивальные инициативы, среди которых первый международный детский фестиваль "Б"АRТ"О" и драматургическая лаборатория "ПЬесочница".