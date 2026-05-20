Фестиваль GUITARMAGfest пройдет в "Зарядье"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В конце мая в Москве пройдет фестиваль GUITARMAGfest.

Как сообщают организаторы, 23 мая в концертном зале "Зарядье" выступит бразильский музыкант, композитор, виртуозный исполнитель на бразильской семиструнной гитаре Яманду Коста, многократный лауреат Латинской Грэмми. Специальным гостем вечера станет аргентинский гитарист Факундо Родригес.

Второй, программный концерт фестиваля – "Восток-Запад" пройдет в "Зарядье" 26 мая. В нем примут участие исполнители из разных стран, владеющие разными стилями и инструментами. Это гитаристы Эдит Пажо (Франция), Дмитрий Илларионов и Елизавета Ракушина, Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Екатерина Мочалова (мандолина, домра), Екатерина Корнишина (флейта), Денис Коновалов (перкуссия), Василий Добрин (аккордеон), а также вокалистка и исполнительница на виоле да гамба Алиса Тен.

Завершится фестиваль сольным концертом французской гитаристки Эдит Пажо в ДК "Рассвет" 27 мая.

Зарядье
