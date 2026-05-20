Российский национальный оркестр представит музыку венгерских композиторов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заключительный концерт абонемента, приуроченного к 35-летию Российского национального оркестра, будет посвящен музыке Венгрии.

В программу концерта, который состоится 28 мая в Московской филармонии, вошли сочинения для фортепиано и оркестра Ференца Листа, Дьёрдя Куртага и Белы Бартока. В качестве солиста выступит пианист Юрий Фаворин, сообщают организаторы.

Интерпретации шедевров венгерской классики за пультом представит художественный руководитель РНО Александр Рудин.