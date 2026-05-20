Поиск

Российский национальный оркестр представит музыку венгерских композиторов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заключительный концерт абонемента, приуроченного к 35-летию Российского национального оркестра, будет посвящен музыке Венгрии.

В программу концерта, который состоится 28 мая в Московской филармонии, вошли сочинения для фортепиано и оркестра Ференца Листа, Дьёрдя Куртага и Белы Бартока. В качестве солиста выступит пианист Юрий Фаворин, сообщают организаторы.

Интерпретации шедевров венгерской классики за пультом представит художественный руководитель РНО Александр Рудин.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

 "Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

"Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

 "Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце

 Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце

Выставка искусства Омана открылась в Третьяковской галерее

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9502 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2262 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов