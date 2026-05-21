Картина Лагорио из коллекции Александра III возвращена в Россию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Картину художника Льва Лагорио "Лунная ночь в Крыму" передали музею-заповеднику "Гатчина", сообщили в Минкультуры РФ.

"До недавнего времени судьба "Лунной ночи в Крыму" оставалась неизвестной. В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани заявил послу России в Италии о намерении вернуть картину Льва Лагорио в Гатчинский дворец, после чего была проведена кропотливая исследовательская работа", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сомнений в подлинности и мемориальной ценности произведения нет. Благодаря работе специалистов министерства культуры РФ, министерства иностранных дел РФ и государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" полотно доставлено в Россию", - добавили в пресс-службе.

В Минкультуры уточнили, что работа "Лунная ночь в Крыму" была написана в 1879 году. Ее автор, Лев Лагорио - известный пейзажист второй половины XIX - начала XX столетия, чьи работы можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее и других собраниях.

До революции "Лунная ночь в Крыму" украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, что удалось установить по архивным описям и сохранившейся на тыльной стороне изображения маркировке 1920-х годов. Вместе с тем, согласно данным инвентаризации конца 1930-х годов, на тот момент картины в коллекции музея уже не было.

Лев Лагорио
