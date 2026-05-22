Время работы музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна" увеличили из-за наплыва туристов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области увеличил время работы в летний период в связи с ростом потока туристов, сообщает пресс-служба музея.

Так, в будние дни находиться на территории заповедника можно будет до 20:00. В выходные дни музей продлит свою работу еще на час.

В пресс-службе уточнили, что дом Льва Толстого в Ясной Поляне в летний сезон можно будет посетить только с экскурсией.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ежегодно музей посещают до 400 тыс. человек.