Балет на музыку Курехина исполнят в Центре современного искусства в Петербурге

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Сентиментальный балет" на музыку Сергея Курехина представят 31 мая в петербургском Центре современного искусства имени музыканта (ЦСИ), сообщила художественный руководитель учреждения Анастасия Курехина в субботу.

"У нас есть свой балет, артисты готовят премьеру, которая пройдет 31 мая", - сказала Курехина журналистам перед открытием 25-й фестиваля СКИФ.

Собственная балетная труппа Центра "Танц-механика" выйдет на сцену впервые, отметила она.

Спектакль состоит из двух актов, каждый из них через движения покажет состояния - от внутреннего напряжения до иллюзии любви и ее разрушения. Музыку исполнит ансамбль ЦСИ.

Курехина добавила, что к Новому году в Центре представят спектакль на музыку Курехина из фильма "Господин оформитель".

25-й фестиваль СКИФ, посвященный музыканту, композитору Сергею Курехину впервые проходит в обновленном ЦСИ в здании бывшего кинотеатра "Прибой" на Васильевском острове, которое открыли осенью 2025 года после масштабной реконструкции.

На трех сценах Центра выступают более десяти творческих коллективов из нескольких городов России и Казахстана. Они исполняют музыку и представляют электроакустические и аудиовизуальные перфомансы.

Фестиваль СКИФ (SKIF - Sergey Kuryokhin International Festival) проводится с 1997 года.