Прощание с писательницей Зоей Богуславской состоится во вторник в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Прощание с писательницей, литературным критиком и искусствоведом, вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской пройдет в полдень вторника, 2 июня.

Церемония прощания с Богуславской в Центре Вознесенского с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Большая Ордынка, 46/3, после чего в 15:00 состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

Зоя Богуславская умерла утром 14 мая на 103-м году жизни.

Родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в 1952 году - аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Является автором ряда культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019), почётный член Российской академии художеств.

Начинала свой творческий путь в качестве театрального кинокритика, впоследствии получила широкую известность как писатель. В 1967 году дебютировала в журнале "Знамя" с повестью "И завтра", которая была сразу переведена во Франции. В начале 1970-х годов её проза публиковалась в "Новом мире", "Знамени", "Юности". Автор романов, повестей и рассказов. В 1998 году опубликован двухтомник "Зазеркалье", в который вошли её основные произведения, в 2009 году - двухтомник "Вымышленное. Невымышленное", где первый том содержит повести и рассказы, а второй - публицистику.

В 2025 году стала победителем национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".

В браке с Вознесенским она прожила 46 лет - с 1964 по 2010 год. Стала основателем Фонда Андрея Вознесенского и центра его имени.

"Героиня советской официальной культуры, писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "За заслуги в культуре и искусстве" (2024 г), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства", - говорилось в сообщении центра Вознесенского.