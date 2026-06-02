Поиск

Прощание с писательницей Зоей Богуславской состоится во вторник в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Прощание с писательницей, литературным критиком и искусствоведом, вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской пройдет в полдень вторника, 2 июня.

Церемония прощания с Богуславской в Центре Вознесенского с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Большая Ордынка, 46/3, после чего в 15:00 состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

Зоя Богуславская умерла утром 14 мая на 103-м году жизни.

Родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в 1952 году - аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Является автором ряда культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019), почётный член Российской академии художеств.

Начинала свой творческий путь в качестве театрального кинокритика, впоследствии получила широкую известность как писатель. В 1967 году дебютировала в журнале "Знамя" с повестью "И завтра", которая была сразу переведена во Франции. В начале 1970-х годов её проза публиковалась в "Новом мире", "Знамени", "Юности". Автор романов, повестей и рассказов. В 1998 году опубликован двухтомник "Зазеркалье", в который вошли её основные произведения, в 2009 году - двухтомник "Вымышленное. Невымышленное", где первый том содержит повести и рассказы, а второй - публицистику.

В 2025 году стала победителем национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".

В браке с Вознесенским она прожила 46 лет - с 1964 по 2010 год. Стала основателем Фонда Андрея Вознесенского и центра его имени.

"Героиня советской официальной культуры, писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "За заслуги в культуре и искусстве" (2024 г), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства", - говорилось в сообщении центра Вознесенского.

Зоя Богуславская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

 Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

 "Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

"Минотавр" Звягинцева взял Гран-при Каннского кинофестиваля

Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

 Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

Швыдкой призвал музейных сотрудников учитывать риски при поездках в недружественные страны

"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

 "Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

"Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

 "Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2432 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9672 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов