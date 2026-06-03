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В Екатерининском дворце Царского Села возродили Китайский зал

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В государственном музее-заповеднике "Царское Село" представили отреставрированный Китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца, передал корреспондент "Интерфакса".

"Казалось, что эти уникальные пространства и эту последнюю, самую большую Китайскую комнату, невозможно отреставрировать - это когда-то не при нас, наверное, произойдет. И это чудо, которое в последние годы фактически происходит каждый май: то, что было разрушено здесь фашистами, возвращается частями, возвращается с победой, с абсолютным триумфом - триумфом ленинградской школы реставрации", - заявила на церемонии министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, возрождение Китайского зала также стало уникальным международным проектом: в ходе реставрации свое историческое место заняли 155 лаковых панно, утраченных в годы Великой Отечественной войны и воссозданных не только российскими, но и китайскими специалистами.

Китайский зал воссоздавали в рамках стартовавшего в 2019 году совместного проекта музея-заповедника "Царское Село" и компании "Газпром" "Екатерина II. Личное пространство", предполагающего возрождение личных апартаментов императрицы в Зубовском флигеле.

Зубовский флигель Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца был реконструирован в 1779-1780 годах по проекту архитектора Юрия Фельтена. На втором этаже Екатерина II оформила для себя личную половину, пригласив для работы над интерьерами шотландского архитектора Чарльза Камерона.

ГМЗ "Царское Село" - один из крупнейших музеев России, уникальный памятник мировой истории и культуры. Бывшая летняя резиденция российских императоров - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX века. На территории Екатерининского и Александровского парков расположены легендарные Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений.

Екатерина II Ольга Любимова Газпром Царское Село Екатерининский дворец
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