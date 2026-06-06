В 2026 году запланировано восстановление 25 объектов культурного наследия

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В 2026 году запланировано восстановление 25 объектов культурного наследия (ОКН), сообщила в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026 министр культуры Ольга Любимова.

"За 2025 год Минкультуры России по стране восстановлено 29 объектов культурного наследия в 19 субъектах, на 55 объектах в 24 субъектах проведена консервация. (...) В текущем году запланировано восстановление ещё 25 объектов культурного наследия", - сказала Любимова.

Она отметила, что среди наиболее значимых восстановленных ОКН: объекты ансамбля Донского монастыря в Москве, башня Святого Олафа в Выборгском замке, здание гимназии №2 в городе Рязани, мемориальный музей Николая Гавриловича Чернышевского в Саратове, храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске, Благовещенская церковь в Туле, Покровский и Входоиерусалимский соборы в Боровске Калужской области.

"Кроме того, к 880-летнему юбилею города Вологды продолжается масштабная комплексная реставрация Вологодского кремля. Также ведутся работы на крепостных стенах и башнях в Смоленске, на комплексе объектов к 800-летию основания Юрьевца в Ивановской области", - добавила Любимова.

Министр уточнила, что всего в Едином государственном реестре памятников истории и культуры народов РФ зарегистрировано более 162 тысяч ОКН, из них свыше 72 тысяч - федерального значения, 84 тысячи - регионального значения и 5 тысяч - местного. Также в реестр внесены 273 ОКН в ЛНР и 40 ОКН в ДНР.



