Поиск

В 2026 году запланировано восстановление 25 объектов культурного наследия

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В 2026 году запланировано восстановление 25 объектов культурного наследия (ОКН), сообщила в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026 министр культуры Ольга Любимова.

ИнтервьюОльга Любимова: российские музеи продолжают развивать международное сотрудничествоОльга Любимова: российские музеи продолжают развивать международное сотрудничествоЧитать подробнее

"За 2025 год Минкультуры России по стране восстановлено 29 объектов культурного наследия в 19 субъектах, на 55 объектах в 24 субъектах проведена консервация. (...) В текущем году запланировано восстановление ещё 25 объектов культурного наследия", - сказала Любимова.

Она отметила, что среди наиболее значимых восстановленных ОКН: объекты ансамбля Донского монастыря в Москве, башня Святого Олафа в Выборгском замке, здание гимназии №2 в городе Рязани, мемориальный музей Николая Гавриловича Чернышевского в Саратове, храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске, Благовещенская церковь в Туле, Покровский и Входоиерусалимский соборы в Боровске Калужской области.

"Кроме того, к 880-летнему юбилею города Вологды продолжается масштабная комплексная реставрация Вологодского кремля. Также ведутся работы на крепостных стенах и башнях в Смоленске, на комплексе объектов к 800-летию основания Юрьевца в Ивановской области", - добавила Любимова.

Министр уточнила, что всего в Едином государственном реестре памятников истории и культуры народов РФ зарегистрировано более 162 тысяч ОКН, из них свыше 72 тысяч - федерального значения, 84 тысячи - регионального значения и 5 тысяч - местного. Также в реестр внесены 273 ОКН в ЛНР и 40 ОКН в ДНР.


Ольга Любимова Минкультуры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23 млрд рублей

В Эрмитаже открывается выставка искусства Бухарского эмирата

КВС вложит 40 млрд рублей в реконструкцию комплекса "Невской мануфактуры"

Названы финалисты премии "Большая книга"

 Названы финалисты премии "Большая книга"

Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

 Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

 "Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

"Минотавр" Звягинцева взял Гран-при Каннского кинофестиваля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9775 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2484 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов