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Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили более 500 тыс. человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь", который прошел с 4 по 7 июня у стен Кремля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мероприятия.

"За четыре дня - с 4 по 7 июня - на 27 площадках главной площади страны прошло более 800 событий, в которых приняли участие более 500 авторов, представляющих все литературные жанры и все многообразие литературы народов России. Литературный марафон в сердце столицы за дни его проведения посетили 520 тысяч человек", - сказали в пресс-службе.

В фестивале приняли участие 400 издательств из 55 регионов РФ, от Калининграда до Владивостока, и Республики Беларусь, они представили свыше 150 тыс. наименований книг.

"Более 1 тыс. актеров и музыкантов из 17 театральных и музыкальных коллективов исполнили произведения, основанные на лучших литературных текстах", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что в следующем, 2027 году, книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 3 по 6 июня. Мероприятие проводится при поддержке Минцифры РФ.

Красная площадь
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