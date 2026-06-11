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Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, церемония прощания состоится 12 июня в Спасо-Преображенском соборе города, сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, в котором она служила.

"Отпевание и прощание с народной артисткой СССР Людмилой Алексеевной Чурсиной состоится 12 июня в 11:30 в г. Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе (адрес: Преображенская площадь, 1). Людмила Алексеевна будет захоронена на Сестрорецком кладбище в г. Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении театра.

Чурсина скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни в среду, 10 июня.

Актриса родилась 20 июля 1941 года. В 1963 году окончила Театральное училище им. Щукина и поступила в труппу театра им. Вахтангова по приглашению Рубена Симонова, где прослужила два года.

Дебютировала в кино в фильме "Когда деревья были большими", до 1974 года снялась во многих картинах киностудии Ленфильм. В 1974 году вернулась на театральную сцену - в Академический театр драмы им. Пушкина. Спустя 10 лет Чурсина была приглашена в Театр Армии.

Среди самых известных ее работ в кино - роли в фильмах "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч" и другие. Всего в ее фильмографии более 100 ролей в кино.

Санкт-Петербург Людмила Чурсина
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