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Назначен новый гендиректор МХАТ им. Горького

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором МХАТ им. Горького стала Лариса Вильясте, соответствующая информация появилась на сайте театра.

Ранее в разделе "Люди театра" генеральным директором МХАТа была указана Елена Булукова, назначенная на этот пост в октябре 2025 года. В настоящий момент генеральным директором театра указана Вильясте.

Вильясте с 2014 года является директором Московского Губернского драматического театра, с 2018 года - директором фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.

Булукова до назначения в МХАТ была директором Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова.

МХАТ им. Горького Лариса Вильясте
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