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Путин поздравил с юбилеем режиссера Сокурова

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем кинорежиссера Александра Сокурова, сообщает сайт Кремля в воскресенье.

"Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Сокуров снял более 60 фильмов, известен по таким картинам, как "Фауст" (получил Золотого льва на кинофестивале в Венеции в 2011 году), "Солнце", "Франкофония", "Круг второй", "Русский ковчег" и др.

Владимир Путин Александр Сокуров
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