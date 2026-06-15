Пушкинский музей представит в Сибири проект об импрессионистах и их влияние на искусство

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит в городах Сибири выставочный проект "Искусство впечатления. Импрессионизм", который рассказывает об импрессионизме и о его влиянии на последующее развитие искусства, в том числе и русского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Успех предыдущих выставок заставил нас переосмыслить концепцию, сместив акцент на глубокий контекст, зарождение импрессионизма и влияние этого мирового течения на искусство отечественных мастеров. Так появился новый проект "Искусство впечатления. Импрессионизм", в котором, наравне с произведениями европейских мастеров из коллекции нашего музея, можно будет также увидеть работы русских художников", - сказала директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Екатерина Проничева, слова которой привели в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, проект рассказывает не только об импрессионизме, но и о его влиянии на последующее развитие искусства, в том числе и русского.

С июня по сентябрь 2026 года Пушкинский музей откроет четыре выставки — в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске.

Выставки включают произведения из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и региональных музеев. Во всех городах будут представлены работы из собрания Пушкинского музея. В Кемерове и Иркутске проект познакомит с работами Гюстава Курбе, Камиля Писсарро, Жан-Франсуа Раффаэлли, Поля Сезанна. Среди произведений, представленных на выставках в Абакане и Красноярске, полотна Камиля Коро, Альфреда Сислея, Анри Матисса, Фернана Леже.

Важной частью проекта станет раздел, посвященный влиянию импрессионистов на отечественное искусство. Так Музей изобразительных искусств Кузбасса предоставит полотна Александра Куприна, Александра Лабаса, Валерия Пименова и другие работы из своего собрания. В экспозиции выставки в Красноярске будут показаны работы Василия Сурикова, Константина Коровина, Роберта Фалька и современных красноярских художников. На их примере посетители узнают, как русские художники XX и первой четверти XXI века вдохновлялись опытами французского искусства.

Каждая выставка также будет включать раздел "Лаборатория импрессионизма", где зрители смогут рассмотреть предметы из профессионального обихода художников XIX века: готовые наборы красок в тюбиках, компактные этюдники, стандартные подрамники и холсты.

Выставки проекта "Искусство впечатления. Импрессионизм" пройдут в Музее изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово), Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова (Абакан), Музейном центре "Площадь Мира" (Красноярск), Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачёва. В Кемерово выставку можно будет посетить с 26 июня по 23 августа, в Абакане - с 2 июля по 30 августа, в Иркутске - с 14 сентября по 12 ноября, а в Красноярске - с 7 сентября по 15 ноября.