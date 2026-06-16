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Собранные Билибиным предметы покажут в Этнографическом музее Петербурга

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Этнографическом музее Петербурга во вторник открывается выставка "Верните нам наши узоры! Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Проект впервые представит широкой публике предметы из этнографической коллекции, собранной мастером более века назад, и расскажет об истоках знаменитого билибинского стиля.

Творчество Билибина, известное далеко за пределами России, связано с собранием Российского этнографического музея. В 1902-1904 годах по поручению музея художник предпринял ряд экспедиций в Тверскую, Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии с целью сбора этнографических коллекций, фотографирования и научных изысканий.

На выставке будет показана часть обширного собрания Билибина - элементы русского костюма, кокошники, образцы женского рукоделия, пряничные доски, туеса, предметы быта. Всего в экспозиции будет представлено около 200 предметов, большинство из них широкая публика увидит впервые.

"Особенного внимания заслуживает воссозданный костюм Стрельчихи из иллюстраций Билибина к сказке "Поди туда - не знаю куда". Художник создавал образ героини с этнографической точностью: каждая деталь наряда - головной убор, рубаха, сарафан, душегрея, серьги - воспроизводит подлинные части костюмов крестьянок бассейна реки Пинеги Архангельской губернии и Каргопольского уезда Олонецкой губернии из собрания Ивана Билибина в РЭМ", - говорится в сообщении.

Петербург Этнографический музей
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