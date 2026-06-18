Поиск

Бахрушинский музей представил в Риме выставку "Большой балет Юрия Григоровича"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл в Русском доме в Риме выставку "Большой балет Юрия Григоровича", в экспозицию вошли более 70 фотографий из собрания музея, на которых запечатлены сцены из спектаклей и моменты репетиций балетмейстера с артистами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" в Риме - это первый выставочный проект Бахрушинского музея в Италии за последние восемь лет. Символично, что выставка открывается в рамках юбилея Большого театра и в преддверии 100-летия Юрия Григоровича - художника, чье имя неразрывно связано с главной сценой России. Бахрушинский музей представляет итальянской аудитории творческое наследие великого хореографа как важнейшую часть отечественной и мировой балетной культуры. Уверена, что этот проект станет новым шагом в развитии международного присутствия музея", - приводятся в сообщении слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.

Экспозиция "Большой балет Юрия Григоровича", как отметили в пресс-службе, раскроет масштаб наследия хореографа, три десятилетия возглавлявшего Большой театр. Проект включает две юбилейные линии: историю Большого театра как одного из ведущих театров мира и творческий путь Григоровича.

В основе выставки - более 70 фотографий из собрания Бахрушинского музея, в том числе работы фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова. На фото запечатлены сцены из спектаклей и моменты репетиций Григоровича с артистами: Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой. Отдельный раздел экспозиции расскажет о многолетнем творческом союзе балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым Григорович создавал визуальный облик своих знаменитых балетов. Важной частью выставки станет история творческого и семейного союза Григоровича с его супругой - легендарной балериной, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой.

Также в экспозиции будут представлены театральные афиши к спектаклям "Спартак" и "Золотой век".

Выставка продлится до 31 июля.

Бахрушинский музей Рим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

 Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

Директор Лувра сообщил о критическом состоянии музея

Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

 Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

 Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

 В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

Редкое издание "Грозового перевала" с типографскими ошибками выставили на торги

 Редкое издание "Грозового перевала" с типографскими ошибками выставили на торги

Кинотеатр "Украина" в Севастополе переименуют

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

 Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Предполагаемая наследница заявила права на проданную на аукционе картину Климта

 Предполагаемая наследница заявила права на проданную на аукционе картину Климта

Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2724 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов