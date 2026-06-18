Бахрушинский музей представил в Риме выставку "Большой балет Юрия Григоровича"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл в Русском доме в Риме выставку "Большой балет Юрия Григоровича", в экспозицию вошли более 70 фотографий из собрания музея, на которых запечатлены сцены из спектаклей и моменты репетиций балетмейстера с артистами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" в Риме - это первый выставочный проект Бахрушинского музея в Италии за последние восемь лет. Символично, что выставка открывается в рамках юбилея Большого театра и в преддверии 100-летия Юрия Григоровича - художника, чье имя неразрывно связано с главной сценой России. Бахрушинский музей представляет итальянской аудитории творческое наследие великого хореографа как важнейшую часть отечественной и мировой балетной культуры. Уверена, что этот проект станет новым шагом в развитии международного присутствия музея", - приводятся в сообщении слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.

Экспозиция "Большой балет Юрия Григоровича", как отметили в пресс-службе, раскроет масштаб наследия хореографа, три десятилетия возглавлявшего Большой театр. Проект включает две юбилейные линии: историю Большого театра как одного из ведущих театров мира и творческий путь Григоровича.

В основе выставки - более 70 фотографий из собрания Бахрушинского музея, в том числе работы фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова. На фото запечатлены сцены из спектаклей и моменты репетиций Григоровича с артистами: Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой. Отдельный раздел экспозиции расскажет о многолетнем творческом союзе балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым Григорович создавал визуальный облик своих знаменитых балетов. Важной частью выставки станет история творческого и семейного союза Григоровича с его супругой - легендарной балериной, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой.

Также в экспозиции будут представлены театральные афиши к спектаклям "Спартак" и "Золотой век".

Выставка продлится до 31 июля.