В Петербурге дачу Фаберже продали по цене в 2,2 раза выше начальной

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Компания из Москвы "ФормаИнвест" стала победителем торгов по продаже дачи Фаберже в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "ДОМа.РФ".

"Победу в конкурентных торгах одержала компания "ФормаИнвест" из Москвы. Новый собственник приобретает здания общей площадью 3 тысячи кв. м и арендует участок 7,95 га", - говорится в сообщении.

В торгах приняли участие три претендента из двух регионов России. Конечная цена лота составила 102,69 млн рублей при начальной цене в 46,88 млн рублей. Таким образом, объект культурного наследия (ОКН) был реализован в 2,2 раза дороже стартовой стоимости.

Памятник может быть использован под коммерческий, гостиничный, культурный или туристический проект, в том числе под размещение загородного бутик-отеля, музея или выставочного пространства. Инвестор сможет привлечь льготное кредитование по ставке 9% годовых (6% - для реставрации под открытие гостиницы). Срок выполнения условий конкурса - семь лет, работы по сохранению дачи Фаберже должны быть завершены к февралю 2029 года.

Бывшая резиденция ювелиров расположена в поселке Парголово. В свое время ее называли "Малым Эрмитажем" из-за богатейшей коллекции предметов искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже. Изначально усадебный дом был похож на английский коттедж, его проект разрабатывал архитектор Карл Шмидт. В 1908 году обновленная постройка приобрела черты модерна. Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами XVIII века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох.

После революции дачу национализировали, а в 1919 году разграбили. В XX веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Для них перепланировали внутренние помещения. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Гендиректор "ДОМа.РФ" Виталий Мутко на ПМЭФ-2026 заявлял, что сохранение дачи Фаберже потребует от инвестора 3-5 млрд рублей.