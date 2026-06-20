Представители РФ и Австралии получили гран-при Международного конкурса молодых пианистов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Представители России и Австралии стали обладателями гран-при V Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В Москве завершился V Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. В масштабном музыкальном смотре приняли участие 15 юных талантов из 7 стран. Всего поступило 77 заявок (...) Гран-при получили: Эмир Закариа (Россия), Чарли Ву (Австралия)", - написала она в своем канале в Мах в субботу.

Звания лауреата были удостоены представители России, Белоруссии, Китая и Южной Кореи. Дипломантами конкурса стали участники из Китая, России, Австралии, Хорватии и Швейцарии.