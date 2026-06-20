Лауреатов национальной театральной премии "Золотая Маска" назвали в Омске

Cценa из балета Севастопольского государственного театра оперы "Грозовой перевал" Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Спектакли "В списках не значился", "Гора", "Перед рассветом" и "Солнце Ландау" стали обладателями наград в номинации "Драматический театр. Большая форма" 32-й национальной театральной премии "Золотая Маска"; всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей.

Торжественная церемония награждения состоялась в субботу в Музыкальном театре Омска. В этом году премия вручалась по новым правилам - теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены, при этом в одной номинации звание лауреата могут получить до пяти постановок.

В начале церемонии президент премии и фестиваля "Золотая Маска", глава Союза театральных деятелей Владимир Машков приветствовал участников и гостей церемонии. Он отметил, что в этом году премия вручается в культурной столице России 2026 года. "Золотая маска" появилась 32 года назад. Я хочу напомнить вам, что главным вдохновителем "Маски" был великий русский актер, ваш земляк - Михаил Александрович Ульянов, которому в следующем году исполняется 100 лет. Именно ему принадлежит эта фраза "Профессионалы - профессионалам". Потому что так важно для каждого участника спектакля, конечно, признание публики, зрителей, и очень важно признание профессионалов", - сказал Машков.

Лауреаты премии

Обладателями наград в номинации "Драматический театр. Большая форма", где на награды претендовали 10 спектаклей, стали четыре постановки, три из которых - работы столичных театров. "Масками" отмечены спектакли "В списках не значился" Московского театра Олега Табакова, "Гора" Уфимского государственного татарского театра "Нур", "Перед рассветом" московского театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" и "Солнце Ландау" столичного Театра им. Евгения Вахтангова.

Лучшими драматическими спектаклями малой формы стали постановки "Кукольный дом" Магаданского государственного музыкального и драматического театра, "Курьер" московского театра "Центр драматургии и режиссуры", "Обломов" Александринского театра, "Позывной Тишина" Московского театра Олега Табакова и "Я не убивала своего мужа" столичного Театра Наций.

Лауреатами премии в номинации "Опера", где на награды претендовали также 10 постановок, стали 5 спектаклей: "Семён Котко" Государственного академического Большого театра, "Аида" Мариинского театра, "Любить на войне" Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского, "Сказки Гофмана" самарского театра "Шостакович Опера Балет" и "Соловей" Новосибирского театра оперы и балета. Награда в номинации "Классический балет" в этом году не присуждена.

Обладателями "Масок" в номинации "Оперетта/Мюзикл" стали постановки "22 июня.." Омского театра юных зрителей и "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра.

Лауреатами в категории "Театр кукол" стали постановки "Зойкина квартира" Екатеринбургского театра кукол, "Конёк-горбунок" Рязанского театра кукол и "Тьма египетская" Башкирского государственного театра кукол.

Лучшими постановками в номинации "Современный балет" стали работы "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета и "Преступление и наказание" петербургского Театра балета Бориса Эйфмана. "Маску" за лучший "Современный танец" взяла постановка "Контакт" краснодарского Театра современного искусства.

Специальные премии

В этом году организаторы "Золотой Маски" приняли решение вручить внеконкурсную программу и отметить лучший спектакль сезона для детей. Им стала постановка "Рыжий. Честный. Влюблённый" Кировского театра юного зрителя "Театр на Спасской".

Специальная премия президента "Золотой маски" досталась коллективу Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола за спектакль "Легенда ветров".

Специальная премия сопредседателя СТД РФ, главы Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева "Маэстро" была вручена композитору, пианисту и педагогу, председателю Совета Союза композиторов России Александру Чайковскому с формулировкой "за сохранение русских музыкальных традиций в оперном и балетном искусстве".

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.