В Фонтанном доме отреставрировали лестницу в квартиру Ахматовой

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге во вторник состоится показ отреставрированной исторической лестницы, ведущей в мемориальную квартиру Ахматовой-Пуниных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

В этот же вечер в саду Фонтанного дома прозвучат стихи Ахматовой в исполнении народной артистки РСФСР Светланы Крючковой.

Реставрацию проводили в течение 2025-2026 годов. Лестница, с которой начинается знакомство с домом, ведет гостей на третий этаж в квартиру №44, где с середины 1920-х до 1952 года жила Ахматова. Она покидала дом лишь однажды, когда уезжала из блокадного города в эвакуацию в Ташкент.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме был открыт 24 июня 1989 года. На первые его экспозиции гости поднимались по так называемой служебной лестнице, и только после 2002 года историческая лестница стала частью экскурсионного маршрута.

"Несмотря на скромность убранства, в оформлении лестницы прослеживаются элементы классической петербургской архитектуры. Так, ступени и подоконники созданы из знаменитого путиловского известняка, добыча которого ведется под Петербургом с петровских времён. Путиловский камень использован при строительстве Летнего дворца Петра и в убранстве Петровских ворот Петропавловской крепости, Елагина дворца, Большого Гостиного двора, Петропавловского собора, Нарышкина бастиона, из него изготовлены полы Воронихинских колоннад в Петергофе, плиты для лестниц и полов террасы в Стрельне", - говорится в сообщении.

Реставрация позволила бережно восстановить и укрепить поврежденные временем участки ступеней и площадок из путиловского известняка, а также вернуть подоконникам исторический облик, расчистить их от слоев краски и открыть подлинный камень. Интересна конструкция отреставрированных окон, ведущих в сад - они всегда были глухими. В ходе работ был восстановлен исторический цвет дверей, выходящих на лестницу.

Удаление более поздних красочных слоев показало, что они были белыми. Исключение составила лишь дверь квартиры №44, которая, по всей вероятности, была покрашена в коричневый цвет именно в те годы, когда в ней жила семья Пуниных. В новом освещении лестницы применен прием музейного света. Сохранено и отреставрировано подлинное кованое перильное ограждение конца XIX века, а также поручни из ясеня.