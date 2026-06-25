Пушкинский музей представит выставку кубинского плаката

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит первую в России выставку кубинскому плакату "Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", сообщили в пресс-службе музея.

"Новая выставка в Пушкинском музее — первый масштабный проект в России по истории кубинского плаката. И первая попытка отечественных специалистов исследовать этот культурный феномен. Мы представим плакаты, которые являются по сути произведениями графического дизайна, вобравшими в себя опыт искусства XX века, кубинскую визуальную культуру и, главное, исторический контекст, в котором они родились" - сказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки Екатерина Проничева, слова которой привели в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция объединит работы, созданные лучшими художниками и дизайнерами Республики Куба после революции 1959 года. Агитационный плакат, появившийся на Кубе в середине ХХ века, почти сразу стал художественным явлением. Сегодня искусствоведы называют его "яркой иллюстрацией к истории искусства ХХ века": впитавший в себя различные стилевые направления, он стал памятником визуальной культуры. В 2023 году ЮНЕСКО причислила кубинский киноплакат 1960–1970-х годов к мировому наследию человечества и включила в программу "Память мира".

В рамках выставки посетителям будет представлено более 140 плакатов и киноафиш — политических, агитационных, художественных — ставших для правительства Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары главным средством идеологического воздействия. Экспозиция будет включать работы выдающихся кубинских графических дизайнеров прошлого и современности, в частности Феликса Бельтрана, Альфредо Ростгаарда, Рафаэля Моранте, Ньико и других. Многие из произведений были атрибутировны в ходе работы над проектом.

Выставка пройдет с 21 июля по 22 ноября в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.