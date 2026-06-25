Поиск

Пушкинский музей представит выставку кубинского плаката

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит первую в России выставку кубинскому плакату "Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", сообщили в пресс-службе музея.

"Новая выставка в Пушкинском музее — первый масштабный проект в России по истории кубинского плаката. И первая попытка отечественных специалистов исследовать этот культурный феномен. Мы представим плакаты, которые являются по сути произведениями графического дизайна, вобравшими в себя опыт искусства XX века, кубинскую визуальную культуру и, главное, исторический контекст, в котором они родились" - сказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки Екатерина Проничева, слова которой привели в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция объединит работы, созданные лучшими художниками и дизайнерами Республики Куба после революции 1959 года. Агитационный плакат, появившийся на Кубе в середине ХХ века, почти сразу стал художественным явлением. Сегодня искусствоведы называют его "яркой иллюстрацией к истории искусства ХХ века": впитавший в себя различные стилевые направления, он стал памятником визуальной культуры. В 2023 году ЮНЕСКО причислила кубинский киноплакат 1960–1970-х годов к мировому наследию человечества и включила в программу "Память мира".

В рамках выставки посетителям будет представлено более 140 плакатов и киноафиш — политических, агитационных, художественных — ставших для правительства Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары главным средством идеологического воздействия. Экспозиция будет включать работы выдающихся кубинских графических дизайнеров прошлого и современности, в частности Феликса Бельтрана, Альфредо Ростгаарда, Рафаэля Моранте, Ньико и других. Многие из произведений были атрибутировны в ходе работы над проектом.

Выставка пройдет с 21 июля по 22 ноября в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Пушкинский музей Куба Екатерина Проничева ГМИИ им. Пушкина ГМИИ имени Пушкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пушкинский музей представит выставку кубинского плаката

Лауреатов национальной театральной премии "Золотая Маска" назвали в Омске

 Лауреатов национальной театральной премии "Золотая Маска" назвали в Омске

Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

 Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

Директор Лувра сообщил о критическом состоянии музея

Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

 Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

 Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

 В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

Редкое издание "Грозового перевала" с типографскими ошибками выставили на торги

 Редкое издание "Грозового перевала" с типографскими ошибками выставили на торги

Кинотеатр "Украина" в Севастополе переименуют

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

 Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10096 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2828 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов