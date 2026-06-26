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Осенью в России пройдут гастроли Национального балета Кубы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В России в сентябре 2026 года пройдут гастроли Национального балета Кубы, сообщило российское Минкультуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева и советника министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьерреса.

"Особое внимание было уделено подготовке гастролей Национального балета Кубы в России в сентябре этого года. Кубинская сторона отметила высокий уровень главного балетного конкурса России (Международного конкурса артистов балета - ИФ) и выразила заинтересованность в участии специалистов из нашей страны в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью этого года", - говорится в сообщении.

Минкультуры Куба Андрей Малышев Фернандо Рохас Гутьеррес
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