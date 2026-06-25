В библиотечный "спецхран" отправят грубо искажающие историю книги, созданные на Украине

Фото: Александр Иванов/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российская государственная библиотека (РГБ) с 2024 года создает специальный фонд "Спецхран", в который попадают содержащие грубо искажающую историю информацию издания, созданные на территории Украины и попавшие в библиотеки Донбасса и Новороссии.

Он создан для будущей научной и исследовательской работы, сообщил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

"В последнее время в сети и СМИ появилось много вопросов и, к сожалению, домыслов о работе Российской государственной библиотеки. Я считаю важным и правильным открыто рассказать о том, что происходит. В 2024 году по поручению Минкультуры России мы начали работу по формированию специального фонда - "Спецхран". В него попадают издания, которые были отпечатаны на территории Украины и попадали в библиотечные фонды Донбасса и Новороссии. Это книги, которые содержат откровенно националистические и русофобские идеи и грубо искажают нашу общую историю", - сообщил Дуда в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что на текущий момент эти книги пока не входят в официальный перечень экстремистских материалов Минюста.

"Мы не занимаемся цензурой в том смысле, в котором это пытаются представить. Наша задача - аккуратно и бережно собрать эти издания в одном хранилище, предназначенном для научной и исследовательской работы", - добавил Дуда.

Глава РГБ уточнил, что в фонде уже содержится порядка 18 тысяч экземпляров таких изданий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Российская государственная библиотека имени Ленина работает над созданием закрытого хранилища "деструктивной литературы". В публикациях отмечается, что речь идет о литературе, которая была представлена на территории исторических регионов и носила деструктивный характер.