В Москве пройдет выставка к 90-летию Мариса Лиепы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве, в Государственном центральном музее современной истории России пройдет выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения танцовщика, хореографа, педагога, народного артиста СССР Мариса Лиепы, в экспозицию войдут предметы, связанные с жизнью и деятельностью Лиепы, из семейного собрания.

Об этом министр культуры Ольга Любимова сообщила после встречи с народной артисткой России Илзе Лиепой.

"Одной из тем встречи стала возможность проведения юбилейной выставки в Государственном центральном музее современной истории России. В экспозиции, которую планируется создать в современном музейном формате с использованием новейших дизайнерских и технологических решений, будут представлены уникальные экспонаты о жизни и деятельности Мариса Лиепы из семейного собрания", - написала глава Минкультуры.

На выставке, в частности, будет сценический костюм римского полководца Красса в балете Юрия Григоровича "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна, в образе которого артист выходил на сцену более 100 раз. Выставку дополнят редкие видеокадры.

Особое внимание также планируется уделить подготовке и проведению цикла культурно-просветительских мероприятий и творческих встреч, прежде всего для студентов творческих вузов, добавила министр.

Марис Лиепа родился 27 июля 1936 года в Риге, умер 26 марта 1989 года в Москве.