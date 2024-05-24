Памятники воинам-связистам ВОВ и артисту балета Марису Лиепе появятся в Москве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала установку монументов, посвященных воинам-связистам Великой Отечественной войны (ВОВ) и народному артисту СССР Марису Лиепе, сообщили в пресс-службе столичного парламента.

"По итогам обсуждения комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение поддержать предложение об установке монумента, посвященного воинам-связистам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на аллее Связистов в Парке Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия одобрила предложение об установке памятника Лиепе: авторам предложено совместно со столичным департаментам культурного наследия и Москомархитектурой принять окончательное решение по месту его установки.

"В качестве возможных мест установки памятника предложены два участка: сквер Хачатуряна, между домами 4 и 6 по Брюсову переулку, либо сквер около дома 14 по Вознесенскому переулку. После открытия памятник планируется передать в дар городу Москве. Комиссией получены все необходимые документы для рассмотрения и принятия решения", - цитирует пресс-служба председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игоря Воскресенского.

По его словам, этот выдающийся советский артист балета свои самые главные партии исполнял именно на сценах московских театров. "Установка памятника Марису Лиепе в Москве восстановит справедливость и зафиксирует исторически достоверную память о нем, как о патриоте своей огромной и неделимой страны и как о выдающемся деятеле нашей великой культуры", - подчеркнул Воскресенский.