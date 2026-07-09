Более 500 заявок подано на участие в премии "Золотая Маска"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Более 500 заявок поступило на участие в новом, 33 сезоне, премии и фестиваля "Золотая маска", прием заявок продолжится до 31 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе премии.

"Уже подали 530 заявок из 135 городов и 81 региона страны. Среди них Астраханская область, Красноярский край, Саратовская область, Алтайский край, Белгородская область, Пермский край, Республика Татарстан, Новгородская область, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Крым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Дагестан, Санкт-Петербург, Камчатский край и другие", - сказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, на данный момент 191 заявка поступила в категории "Драматический театр", 59 заявок - "Музыкальный театр", 45 относятся к "Театру кукол" и 23 - во внеконкурсной номинации "Лучший спектакль сезона для детей".

Прием заявок завершится 31 июля, подать заявку могут спектакли, премьера которых состоялась в период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026.

В пресс-службе напомнили, что кампания 2025-2026 во второй раз будет проходить по обновленному положению о премии, лауреаты будут определены в пяти основных конкурсах: спектакли драматического театра, театров оперы, оперетты/мюзикла, балета и театров кукол. В конкурсе спектаклей драматического театра предусмотрены две номинации: "Спектакль-лауреат. Драматический театр. Большая форма" и "Спектакль-лауреат. Драматический театр. Малая форма". В конкурсе балетных постановок три: "Спектакль-лауреат. Классический балет", "Спектакль-лауреат. Современный балет", "Спектакль-лауреат. Современный танец". В остальных конкурсах - по одной номинации. При этом количество лауреатов в каждой из номинаций может доходить до пяти.

"Золотая маска" учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году.