Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее

Фото: Иван Новиков-Двинский/ГТГ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Произведения из собрания Русского музея будут представлены в залах постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи до 6 декабря, посетители галереи смогут увидеть работы Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского, Виктора Васнецова и Ильи Машкова, сообщили в пресс-службе галереи.

"В наследии каждого из этих художников отражены важнейшие этапы развития отечественного искусства - от эпохи Просвещения и романтизма до русского стиля конца XIX - начала XX века и раннего авангарда", - сообщили в пресс-службе галереи.

Творчество Дмитрия Левицкого, одного из величайших портретистов XVIII века, представлено "Портретом графини Анны Артемьевны Воронцовой", а Ореста Кипренского - "Портретом гусарского офицера Евграфа Васильевича Давыдова" и картиной "Молодой садовник".

В экспозиции представлены работы Виктора Васнецова "Плащаница" и оригиналы для мозаик храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге "Богоматерь с Младенцем" и "Христос".

Живопись начала ХХ века представлена произведениями Ильи Машкова. Посетители смогут увидеть его знаковые работы: "Автопортрет и портрет Петра Петровича Кончаловского", "Натурщица с кистью винограда", "Натюрморт с ананасом" и "Портрет дамы с фазанами".

"Все произведения размещены в постоянных экспозициях Галереи: портреты Левицкого, Кипренского и живопись Васнецова находятся в Историческом здании в Лаврушинском переулке, работы Машкова - в экспозиции ХХ века на Крымском Валу. Такое решение позволяет увидеть их в широком контексте и проследить развитие русского искусства на протяжении почти двух столетий", - отметили в галерее.

Картины можно увидеть в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и в корпусе на Крымском Валу до 6 декабря.