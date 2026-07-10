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Третьяковка предлагает посетителям выбрать художника для новой выставки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея запустила опрос "Выставка, которую выбрали вы", в рамках которого посетители могут выбрать художника, чья выставка в будущем пройдет в галерее.

"В год 170-летнего юбилея Государственная Третьяковская галерея запускает всероссийский опрос "Выставка, которую выбрали вы". Впервые у жителей всех регионов страны есть возможность принять участие в создании выставочного плана одного из крупнейших музеев страны: самим выбрать художника, чью выставку они хотели бы увидеть в залах Третьяковской галереи", - сообщили в пресс-службе музея.

В пресс-службе отметили, что за последние годы Третьяковская галерея не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых имевшие успех у зрителей выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Карла Брюллова, Ильи Репина и династии Васнецовых.

"Именно такой формат — выставка одного художника, позволяющая увидеть эволюцию творчества и личности мастера, его художественные и стилистические поиски, а также ключевые шедевры и редкие работы — становится главным объектом выбора в опросе", - добавили в галерее.

Принять участие в опросе можно в специальном разделе на сайте Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея
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