Определена концепция парка "Олега Вещего" в Старой Ладоге

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Выбрана архитектурная концепция историко-культурного парка "Олега Вещего" в Старой Ладоге Ленинградской области, сообщает пресс-служба "ДОМа.РФ", при поддержке которого проходил конкурс.

Жюри из 19 заявок от ведущих архитектурных бюро отобрало пять консорциумов-финалистов, а победителем стал консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Создание парка в одной из первых столиц древнерусского государства позволит сохранить курганы на берегу Волхова, отметил "ДОМ.РФ". Вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой отметил, что на территории будет и музейное пространство.

При оценке конкурсных предложений особое внимание уделялось способности проектов раскрыть историко-культурную ценность Старой Ладоги, интегрировать новые решения в существующий ландшафт и объекты культурного наследия, а также создать современное общественное пространство для жителей и гостей региона.