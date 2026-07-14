Поиск

Определена концепция парка "Олега Вещего" в Старой Ладоге

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Выбрана архитектурная концепция историко-культурного парка "Олега Вещего" в Старой Ладоге Ленинградской области, сообщает пресс-служба "ДОМа.РФ", при поддержке которого проходил конкурс.

Жюри из 19 заявок от ведущих архитектурных бюро отобрало пять консорциумов-финалистов, а победителем стал консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Создание парка в одной из первых столиц древнерусского государства позволит сохранить курганы на берегу Волхова, отметил "ДОМ.РФ". Вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой отметил, что на территории будет и музейное пространство.

При оценке конкурсных предложений особое внимание уделялось способности проектов раскрыть историко-культурную ценность Старой Ладоги, интегрировать новые решения в существующий ландшафт и объекты культурного наследия, а также создать современное общественное пространство для жителей и гостей региона.

Волхов Старая Ладога Ленинградская область ДОМ.РФ Владимир Цой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер актер Сэм Нилл, сыгравший в "Парке юрского периода"

 Умер актер Сэм Нилл, сыгравший в "Парке юрского периода"

Археологи нашли новую гробницу эпохи Рамессидов на западном берегу Луксора

 Археологи нашли новую гробницу эпохи Рамессидов на западном берегу Луксора

Умер актер Юрий Смирнов

 Умер актер Юрий Смирнов

Умерла певица Бонни Тайлер

 Умерла певица Бонни Тайлер

"Хитрости" и "Больница Питт" стали лидерами номинаций на "Эмми-2026"

 "Хитрости" и "Больница Питт" стали лидерами номинаций на "Эмми-2026"

Эрмитаж опробует гибкую систему стоимости билетов

Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

 Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

 Джордж Клуни удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

 Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее

 Ряд шедевров из собрания Русского музея покажут в Третьяковской галерее
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3114 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов