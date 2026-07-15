Балет "Светлый ручей" Большого театра покажут в Геленджике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сценическую версию балета "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича представят в конце июля на сцене "Геленджик Арены" в рамках гастрольного тура Государственного академического Большого театра, сообщили в пресс-службе театра.

"24 и 25 июля в концертном зале "Геленджик Арена" Большой театр представит балет Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей". Спектакль по либретто Адриана Пиотровского и Фёдора Лопухова будет показан в сценической версии Большого театра", - сказали журналистам в пресс-службе.

За дирижёрским пультом Симфонического оркестра Большого театра, как уточнили в театре, будет заслуженный артист России Павел Сорокин.

"Светлый ручей" - это комедия положений, в которой из столкновения "бригады артистов" и "бригады колхозников" рождается череда забавных недоразумений. Изюминкой спектакля является игра с переодеваниями: балерина исполняет мужской танец, а танцовщик - женский, становясь состязанием в юморе и технической изобретательности.

Премьера балета состоялась в 1935 году. Для Шостаковича эта партитура стала третьей и последней в его балетном наследии. В 2003 году Большой театр вернул постановку в репертуар, сохранив оригинальное либретто без единой правки.