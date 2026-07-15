Выставка к 150-летию Союза театральных деятелей открылась в галерее искусств Церетели

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Выставка "Театр: пространство вдохновения", приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей, открылась в музейно-выставочном комплексе галереи искусств Зураба Церетели Российской академии художеств.

"Проект раскрывает театр как особый феномен, где соединяются разные виды искусства, рождаются творческие идеи и художественные решения. В этой масштабной инициативе приняли участие ведущие музеи нашей страны, чьи коллекции отражают историю отечественной, художественной и театральной школы", - говорится в приветствии главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, которое зачитал директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства Иван Лыкошин.

По словам министра культуры экспозиция объединяет произведения выдающихся отечественных мастеров XX и XXI веков, среди которых живописные и графические работы, афиши, архивные фотографии, эскизы костюмов и декорации к спектаклям, театральные и архитектурные макеты.

В рамках выставочного проекта посетителей ждет обширная научно-образовательная программа, встречи и мастер-классы от участников выставки, а также экскурсии и творческие мастер-классы.

Со своей стороны, президент Российской академии художеств Василий Церетели поздравил команду создателей данного проекта с открытием, поблагодарив музеи за предоставленные работы.

"Поблагодарим все музеи, которые предоставили нам прекрасные работы, и всех художников с такой прекрасной выставкой и другими проектами, которыми будут здесь открываться", - сказал Церетели.

Как отметила куратор выставки, вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова, выставочный проект посвящен как юбилею Союза театральных деятелей, юбилею Государственного академического Большого театра, так и "выдающимся режиссерам, артистам, сценографам, которые создают невероятное пространство вдохновения, пространство искусства театра, большого синтеза чувств, мыслей, образов".

Среди представленных на выставке экспонатов работы Натальи Гончаровой, Ильи Глазунова, Зураба Церетели, Бориса Мессерера, Давида Боровского, Александра Рукавишникова, Андрея Ковальчука, Александра Боровского и других.

На выставке представлено порядка 300 экспонатов из фондов Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея Государственного академического Большого театра России, Российский национальный музей музыки, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Государственного музея Владимира Высоцкого, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Студии военных художников имени М. Б. Грекова, Музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, а также произведения из частных собраний, личных коллекций художников.